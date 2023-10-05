المتقاعدون يشكون من "بطء" آلية توزيع الرواتب في السليمانية  (صور)

شفق نيوز/ اشتكى العشرات من المتقاعدين المدنيين في السليمانية اليوم الخميس، من بطء آلية صرف رواتبهم المتأخرة لشهر تموز الماضي.

وقال حاجى فاخر وهو أحد المتقاعدين لوكالة شفق نيوز؛ إنه ذهب منذ الساعة السابعة صباحا لمصرف "تانجرو" لاستلام الراتب التقاعدي لشهر تموز لكنه فوجئ بنقل الرواتب الى دائرة التقاعد ولغاية الان لم يستطع استلام الراتب بسبب الالية البطيئة في توزيع الراتب.

فيما يشير محمد أمين في حديثه مع وكالة شفق نيوز؛ إلى أن الوضع المالي والاقتصادي للمتقاعدين بصورة خاصة والطبقات والفئات الاخرى سيء جدا بسبب تأخير صرف الرواتب، مؤكدا ان المتقاعدين لا يستطيعون العمل في مكان آخر بسبب كبر سنهم.

وطالب أمين بنقل رواتبهم إلى بغداد وصرفها مباشرة من بغداد كون الالية المتبعة في بغداد في توزيع الرواتب هي أسهل بكثير مما هي في كوردستان، مشيرا الى ان 15 محافظة تستلم رواتبها في يوم واحد لكن نحن ثلاثة محافظة يستغرق عملية توزيع الرواتب أكثر من 18 يوماً وهذا يؤثر على جميع الموظفين والمتقاعدين.