المتقاعدون في إقليم كوردستان يطالبون بتحسين وضعهم وتعديل قانونهم

شفق نيوز/ دعا اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم الأحد، حكومة الإقليم إلى تحسين وضع هذه الفئة من المجتمع، عبر تعديل القوانين المتعلقة بهم، وزيادة المكافآت لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال رئيس اتحاد المتقاعدين في كوردستان، صادق عثمان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك أهمية لإجراء تعديلات جوهرية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمتقاعدين لضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم".

وأشار عثمان إلى ضرورة أن "تفتح حكومة الإقليم أبواب التعيين أمام الخريجين الذين ينتظرون فرص العمل منذ سنوات طويلة، كما طالب بصرف العلاوات والترقيات التي توقفت لأكثر من عشر سنوات"، مبينا أن "غياب هذه المخصصات يؤثر سلبًا على رواتب الموظفين عند بلوغهم سن التقاعد، مما يجعلها أقل بكثير مما يستحقونه".

وفي سياق آخر، دعا عثمان موظفي دوائر التقاعد إلى "التحلي بالدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالمتقاعدين"، مشيدًا بـ"الجهود التي يبذلونها في إعداد قوائم المستحقين، كما طالب بزيادة المكافآت الخاصة بالموظفين المتقاعدين".

وأوضح أن "حكومة الإقليم تقدم حاليًا مكافأة تعادل الراتب الاسمي لمدة ستة أشهر فقط، والتي تغطي في الأساس فترة الإجازات المستحقة للموظف".

وتابع أن "حكومة بغداد تمنح مكافآت مضاعفة مقارنة بإقليم كوردستان"، حاثا المتقاعدين على "التعاون مع موظفي دوائر التقاعد لتسهيل إتمام معاملاتهم وضمان صرف رواتبهم دون تأخير".

ويشهد نظام التقاعد في إقليم كوردستان جدلاً متزايدًا بين المتقاعدين والحكومة، بسبب تأخير صرف المستحقات المالية وتوقف العلاوات والترقيات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بمكافآت نهاية الخدمة.