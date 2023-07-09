المتحف التربوي في اربيل يستذكر احد المعلمين ومقاتلي البيشمركة القدامى (صور)

شفق نيوز/ أقام المتحف التربوي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، مراسم خاصة باستذكار أحد معلمي الثورة الكوردية.

وقال اوميد برزنجي مدير المتحف لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المراسم هي لاستذكار طلعت شيخ محمد الذي كان من أبرز المعلمين والمقاتلين في قوات البيشمركة حيث وُضعت له اليوم طاولة خاصة بمقتنياته و صوره تخليدا للجهود التي بذلها في المجال التربوي ونضاله خدمة لكوردستان".

من جهته قال صابر مجيد وليد الذي شارك في المراسم لوكالة شفق نيوز، إنه "من المهم الاهتمام بتخليد ذكرى الاشخاص الذين خدموا المجال التربوي في الاقليم لكي تظل الأجيال الجديدة تتذكرهم وتتذكر ما قدموه من خدمات".

وكان الراحل طلعت شيخ محمد من المعلمين القدامى البارزين في مدينة اربيل اضافة الى كونه مقاتلا في الثورات الكوردية حيث اقيمت هذه المراسم تزامنا مع مرور اربعين يوما على وفاته.