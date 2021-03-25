المتحدث باسم طالباني يكشف آخر المستجدات حول حصة الإقليم بموازنة عام 2021

شفق نيوز/ أكد سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني يوم الخميس أن حكومة الإقليم أبرمت ثلاثة اتفاقات مع الحكومة الاتحادية بما يتعلق بالمستحقات المالية خلال أقل من عام واحد، مشيرا إلى أن حصة الإقليم في الموازنة لعام 2021 ليست السبب في تأخير إقرارها.

وقال هورامي في بيان اليوم، إنه منذ شهر نيسان العام الماضي ولغاية الآن تم إبرام ثلاثة اتفاقات مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية للإقليم.

وأشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي صادقت على المادة الخاصة بحصة إقليم كوردستان، لذا فإن هذه الحصة ليست السبب في تأخير إقرار الموازنة"، مؤكدا أنه في أي وقت يقتضي الأمر فإن وفد حكومة الإقليم سيذهب إلى بغداد.

وأوضح هورامي أن هناك مقترحين يتعلقان بالمستحقات المالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة أحدهما مقترح الحكومة العراقية، والأخر مقترح اللجنة المالية، والكتل البرلمانية، وأي منهما تتم مصادقته فإن حكومة الإقليم ملزمة بتنفيذه.