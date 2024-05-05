المتحدث باسم رئاسة الإقليم: زيارة نيجيرفان بارزاني الى طهران عنوانها تقوية العلاقات وحسن الجوار

شفق نيوز/ كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان كوردستان دلشاد شهاب عن أهم توجهات جدول زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران، مشيرا الى ان الزيارة تأتي تأكيدا للعلاقات القوية بين الجانبين.

وقال شهاب لوكالة شفق نيوز؛ إن "أهم المواضيع في جدول أعمال رئيس الإقليم خلال هذه الزيارة هي تطوير العلاقات الثنائية بين العراق و اقليم كوردستان مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكما تعلمون أن لدينا علاقات تاريخية مع ايران من زمن المعارضة العراقية ونضال القوى الكوردستانية ضد الدكتاتورية".

وأضاف أن "ايران والى جانب أنها كانت ملجأ للآلاف من اللاجئين العراقيين عموما واقليم كوردستان خصوصا، هي ايضا كانت ملجأ قويا للمعارضة العراقية في زمن النضال ضد الدكتاتورية، كما أن بعد قيام الانتفاضة في (اقليم كوردستان ضد نظام صدام) تشكلت علاقات رسمية جيدة وحسن جوار واقتصادية وتجارية".

واشار الى انه "كما كل دول المنطقة فإن العلاقات تصبح فيها تذبذبات لكن النهج الثابت لدى اقليم كوردستان وبالاخص لدى رئيس الإقليم كان التأكيد دائما على رسالة لجميع العالم ولاسيما الدول المجاورة بان كيان إقليم كوردستان هو دائما عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة وغير الجوار الحسن والاحترام المتبادل لا شيء آخر سيصدر من اقليم كوردستان تجاه أي دولة جارة".

واكد ان "من المهم لاقليم كوردستان التأكيد للجانب الايراني على انه عامل استقرار كما كان دائما مع جميع الدول الجارة".

ولفت إلى أن "تطوير العلاقات والاحترام المقابل والعلاقات الاقتصادية و التجارية والاستقرار في المنطقة ستكون مواضيع مهمة خلال الزيارة".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى طهران في زيارة بناءً على دعوة رسمية، بحسب إعلام رسمي إيراني.

ومن المقرر أن يعقد بارزاني، خلال زيارته إلى طهران، لقاءات مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.