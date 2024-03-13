المتحدث باسم حكومة الإقليم: شعب كوردستان ليس أسيراً ليتم إرسال مستحقاته على دفعات

شفق نيوز/ قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، يوم الأربعاء، إن الشعب الكوردي ليس أسيراً لكي يتم إرسال رواتب موظفيه على شكل دفعات، فيما أوضح تفاصيل زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "نشعر منذ مدة أنه لا توجد نوايا حسنة تجاه إقليم كوردستان ومن يملك نوايا حسنة تجاه الإقليم تتم محاربته ويقفون ضده".

وأضاف "شعب إقليم كوردستان ليس أسيراً حتى يتم إرسال 600 مليار دينار في شهر، و500 مليار دينار في شهر آخر، و400 مليار دينار في شهر لاحق، لا يجوز أن يكون التعامل مزاجياً مع مشاعر شعب إقليم كوردستان".

وأكد "لن نتخلى عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولن نتخلى عن دماء شهدائنا والتضحيات التي قُدمت لهذا الإقليم".

وأشار هورامي إلى أن "هناك بعض العنصرين يريدون التعامل مع الإقليم كمحافظة وأقل من ذلك، حيث وجدوا أشخاصاً باعوا أنفسهم لهم، مقابل كل هذا هناك أشخاص ثائرون ومخلصون للكورد يقفون أمام كل هذا ولن يقبل بالظلم".

وفيما يتعلق بزيارة رئيس حكومة الإقليم إلى أمريكا، أوضح هورامي، أن "بارزاني والوفد المرافق له توجه إلى الولايات المتحدة بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأجرى سلسلة من الاجتماعات الجيدة والمثمرة، وجرى تأكيد الدعم الأمريكي لإقليم كوردستان".

وأضاف "الولايات المتحدة تدعم إقليم كوردستان قوياً"، مشيراً إلى أن بارزاني شكر الدعم المتواصل للولايات المتحدة التي كان لديها مواقف لدعم شعب كوردستان في الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن "بارزاني أكد خلال لقاءاته على مسألة واحدة وهي عدم خرق الدستور وأن يتم التعامل مع شعب إقليم كوردستان وفقاً للدستور".