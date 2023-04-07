المتحدث باسم حكومة الاقليم: قوباد طالباني "نائب فضائي" لرئيس الوزراء

شفق نيوز/ رد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة على تصريح لقوباد طالباني هاجمه فيه.

وقال عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "حكومة إقليم كوردستان قلقة بشأن الأوضاع في جميع مناطق إقليم كوردستان، ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على آثار الادارتين ونكون قادرين على خدمة جميع مواطنينا دون عقبات او تمييز".

وأضاف "لكن الجهة السياسية التي يمثلها السيد قوباد طالباني طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء".

وتابع قائلا؛ "مع الاسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل السيد قوباد عن المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قوباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار على المتحدث باسم الحكومة".

وأدان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني في وقت سابق من يوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية.

وأضاف طالباني "في الوقت نفسه نوضح لاهالي اقليم كوردستان بان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير".