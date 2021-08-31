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المتحدثة باسم مقر البارزاني: ننتظر نتائج التحقيق بحادثة "مخيم قاديا"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-31T11:51:31+0000
المتحدثة باسم مقر البارزاني: ننتظر نتائج التحقيق بحادثة "مخيم قاديا"

شفق نيوز/ دعت فيان دخيل المتحدث باسم مقر البارزاني يوم الثلاثاء القوات الأمنية إلى تشديد الأجراءات حول مخيمات النازحين بعد حادثة مخيم "قاديا" في محافظة دهوك.

وقالت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اننا ندعو الاجهزة الامنية في مخيمات النازحين كافة الى تشديد اجراءاتها الامنية، كما ندعو اهلنا النازحين الى الحذر والتعاون التام مع الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية وامن المخيمات".

واننا اذا ننتظر نتائج التحقيق الامني بسبب هذه الحادثة المؤلمة، نؤكد ان قيادة اقليم كوردستان تولي العناية القصوى للنازحين كافة، ولن تدخر جهدا لاجل حمايتهم واستقرارهم.

وافاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل طفلين وإصابة 3 آخرين وضابط باسايش سنجار بانفجار غير معروف المصدر هز مخيم قاديا للنازحين غربي محافظة دهوك.

وافادت اسايش زاخو في محافظة دهوك، بأن الانفجار الذي استهدف مخيم قاديا، وقع نتيجة عبوة ناسفة.

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