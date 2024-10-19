المبعوث الخاص للأمم المتحدة يصل أربيل للمشاركة في مراقبة الانتخابات

شفق نيوز/ وصل مساء اليوم السبت المبعوث الخاص للامم المتحدة الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت محافظة اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة احمد الحسان الى مدينة اربيل تأتي للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية".

‏ومن المقرر انطلاق عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية في كوردستان صباح يوم غد الأحد الموافق 20 تشرين الأول في مشاركة أكثر من مليوني ونصف المليون ناخب في عموم المحافظات.

‏وتشارك في عملية مراقبة الانتخابات العديد من المنظمات الدولية والمحلية من ضمنها الأمم المتحدة.