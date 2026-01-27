المباشرة بأعمال صيانة وتأهيل ستة مواقع أثرية في دهوك (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلن مدير دائرة آثار محافظة دهوك بيكس بريفكاني، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بأعمال صيانة وتأهيل ستة مواقع أثرية في المحافظة، بالتعاون مع منظمات ألمانية.

وقال بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الآثار والتراث في المحافظة وبدعم مالي من حكومة إقليم كوردستان وبالتنسيق مع منظمة لوتس فلاور ومنظمة جي أي زد الألمانية ومساهمة شخصية من أحد المهتمين بتراث المنطقة باشرت بأعمال صيانة وتأهيل ستة مواقع أثرية في قضاء عقرة شمال شرق دهوك".

وأوضح بريفكاني أن "الأعمال شملت مسجد الأصحاب في قرية كلاتي التابعة لناحية بجيل، وقشلة عقرة الاثرية التي سيتم تحويلها مستقبلا إلى متحف تراثي وأثري اضافة الى قلعة عقرة الاثرية التي تجري فيها أعمال تنقيب أثري، إلى جانب تأهيل الموقع".

وأكمل أن "الأعمال شملت كذلك كهف كوندك في قرية كوندك وكنيسة مار عوديشو المعروفة بكنيسة كوندك الواقعة أيضا في القرية ذاتها فضلا عن تنظيف عدد من المواقع الأثرية الأخرى من بينها مزار بير جب والمسجد الأثري في موقع بامرني في ناحية بامرني شمال محافظة دهوك المعروف بمسجد بني كوندي".

وبين أن "هذه المواقع تعود إلى فترات تاريخية مختلفة منها مواقع يرجع تاريخها إلى نحو 3500 سنة قبل الآن أي ما يقارب 2500 سنة قبل الميلاد وأخرى تعود إلى 1500 سنة قبل الميلاد فضلا عن مواقع اثرية يبلغ عمرها نحو 800 سنة ومواقع تراثية يزيد عمرها على 200 سنة".