المباشرة بقرارات جديدة لاستيراد السيارات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ باشرت المديرية العامة للجمارك في إقليم كوردستان بتنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية الخاصة باستيراد السيارات من خلال تعميمها وإدخالها حيز التنفيذ في المعابر الحدودية.

ووفقا للقرار الصادر عن المدير العام لإدارة الجمارك سامال عبد الرحمن فإنه ستطبق قرارات استيراد السيارات في المعابر الآتية: برويزخان، والحاج عمران، وإبراهيم الخليل، وباشماخ.

وأوضح القرار أنه بحسب المناقشات المستفيضة بين وزير الداخلية، ومديرية المرور العامة في إقليم كوردستان نحيطكم علما بالسماح باستيراد العجلات بعدة شروط.

ووفقا للشروط الخاصة فإنه يتعين ألّا تكون السيارة المستوردة المستعملة منفجرة أو تعرضت للحام.

ومن بين الشروط يتعين أيضا أن تكون السيارة المستوردة غير فاقدة لمركز التحكم بها وأن يتم تطبيق باقي التعليمات الصادرة عن الوزارة كما هي.

و اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، نهاية العام 2020 مجموعة من التعليمات الجديدة تخص استيراد السيارات الجديدة والمستعملة.

وعرّفت التعليمات الصادرة عن الوزارة بأن السيارة الجديدة (صفر كيلومتر) هي التي لم تسر لمسافة تزيد عن 100 كيلومتر، اما السيارة المستعملة فهي التي سارت لمسافة اكثر من 100 كيلومتر.

وشملت الوزارة بالتعليمات اعلاه السيارة "الهجين": وهي التي تعمل بنوعين من الوقود، بالكهرباء والبنزين او بالكازويل والغاز.

وكذلك تم شمول السيارة الـ"سالفج": وهي السيارة التي تعرضت في بلاد المنشأ الى حادث مروري او سُرقت، وقد عوضّت شركة التأمين صاحبها، وبعدها بيعت للتصدير بشرط عدم مخالفتها للمادة المتعلقة باستيراد العجلات المستعملة.

واوضحت الوزارة ان الهدف من صدور هذه التعليمات تنظيم عملية استيراد السيارات الجديدة (صفر كيلومتر) والمستعملة في اقليم كوردستان، وان تكون السيارات المستوردة ملائمة، و تتطابق مع شروط السلامة، والجودة، ومن اجل تنشيط السوق في هذا المجال في الاقليم.