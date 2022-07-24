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المباشرة بتوزيع المنحة المالية للطلاب بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-24T09:39:59+0000
المباشرة بتوزيع المنحة المالية للطلاب بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الأحد، المباشرة بتوزيع المنح المالية للطلاب.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت على وكالة شفق نيوز ان "المنحة هي خاصة بالشهر الخامس من السنة الحالية"، داعية الطلاب الى "التوجه لقسم الحسابات لغرض تسلم المنحة".

وكان مجلس وزراء اقليم كوردستان قد أعلن في وقت سابق الموافقة على إعادة صرف المنح المالية لطلاب الجامعات والمعاهد بعد انقطاعها لسنوات.

وتبلغ المنحة المالية الشهرية 60 ألف دينار عراقي للطلاب داخل المدن و 100 ألف دينار للقادمين من الأقضية والنواحي.

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