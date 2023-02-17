المباشرة ببيع الدولار بالسعر الرسمي في مطار السليمانية الدولي

شفق نيوز/ أعلن مطار السليمانية الدولي، أن عملية استبدال الدينار بالدولار الأمريكي ستكون متاحة اعتبارا من اليوم الجمعة بالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي.

وقال دانا محمد سعيد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مطار السليمانية الدولي، في بيان اليوم، إنه "بعد استكمال جميع إجراءات تشغيل مكتب المصرف التجاري الإقليمي (RT Bank)، أصبح بإمكان المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما استبدال الدينار بالدولار بالسعر الرسمي في مطار السليمانية الدولي وحسب تعليمات البنك المركزي".

وأضاف أنه "يمكن لكل مسافر الاستفادة من هذا القرار مرة واحدة فقط في الشهر ، مع مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي".