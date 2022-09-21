المباشرة ببناء أكثر من 700 وحدة سكنية في كلار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستثمار في ادارة گرميان، يوم الاربعاء، عن انشاء مجمعين سكنيين في قضاء كلار يضمان أكثر من 700 وحدة.

وقال مدير الاستثمار هونار محمود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأراضي المجاورة لنهريّ كازينو وبردسور تم منحها لشركتين مختلفتين لبناء وحدات سكنية وتم تسليم الموافقة.

وأكد أن شرط البلدية هو وجوب قيام الشركتين بتعليق الجداول والحواجز الخرسانية وعدم خلق مشاكل للمجرى المائي.

وأضاف أن المشروع عبارة عن مشروعين مختلفين، سيتم تنفيذهما على مساحة تتراوح من 40 إلى 50 دونماً، وسيتم بناء ما مجموعه 700 إلى 750 وحدة سكنية.