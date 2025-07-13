المباراة "التاريخية".. بارزاني يهنئ إدارتيّ دهوك وزاخو بالوصول لنهائي كأس العراق

شفق نيوز- أربيل

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الأحد، إدارتيّ ناديي دهوك وزاخو الرياضيين بوصول فريقيهما إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في أربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى اتصالين هاتفيين بمحافظ دهوك علي تتر، والمشرف على إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، بإقليم كوردستان، وهنأهما بفوز ناديي دهوك وزاخو وتأهلهما الى المباراة النهائية لبطولة كأس العراق بكرة القدم.

وأوضح البيان أن بارزاني وفضلاً عن تقديم التهاني للجانبين، أشاد بالمسؤولين وناديي دهوك وزاخو ومدربي الفريقين ولاعبيهما وجميع الرياضيين في كوردستان، متمنياً لهم المزيد من الانتصارات في البطولات الرياضية وقدم لهم الشكر بالمناسبة.

تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العراق لكرة القدم، يتأهل فريقان كوردييان للمباراة النهائية للتنافس على الفوز بلقب البطولة والوصافة.