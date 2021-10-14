الماء يقطع الدوام عن جامعة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت "جامعة كويه" في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي بسبب مشاكل فنية تتعلق بالماء.

وقالت رئاسة جامعة كويه في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الجامعة قرر تعطيل الدوام الرسمي حتى مطلع الأسبوع المقبل، لأسباب فنية متعلقة بالاقسام الداخلية للجامعة وخصوصا انقطاع الماء".

وأضاف البيان أن "مجلس الجامعة عقد اجتماعاً طارئاً وقرر بالاغلبية ايقاف الدوام حتى بداية الأسبوع المقبل"ن مشداً ضرورة "اتخاذ اجراءات كافية لحل المشكلات خلال تلك الفترة".

و"كويه" جامعة خاصة تقع في مدينة‌ كويسنجق في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق تأسست العام 2003.