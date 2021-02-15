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المانيا وفرنسا تبحث مع كوردستان المشاكل مع بغداد واتفاق سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T16:02:17+0000
المانيا وفرنسا تبحث مع كوردستان المشاكل مع بغداد واتفاق سنجار

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين مع سفيري ألمانيا وفرنسا لدى العراق أوله دييل، وبرونو أوبيرت، تعزيز العلاقات.

وأبدى سفيرا ألمانيا وفرنسا لدى العراق استعداد بلديهما لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع إقليم كوردستان، كذلك أشارا إلى وجود فرصة مواتية لرفع مستوى العلاقات مع حكومة إقليم كوردستان، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

ووجه رئيس الحكومة شكره إلى ألمانيا وفرنسا على مساعدتهما إقليم كوردستان ولا سيما في مواجهة الإرهاب، كما سلط الضوء على المحادثات الجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأكد رئيس الحكومة أن حل المشاكل العالقة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق في إطار الدستور، سيصب بمصلحة جميع المواطنين في العراق.

هذا وتناول الاجتماع أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وسبل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان وفد الإقليم قد وصل إلى بغداد مساء أمس الأحد لخوض جولة جديدة من المباحثات بين الكتل البرلمانية بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.

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