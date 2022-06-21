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المانيا تؤكد أهمية مواصلة دعم البيشمركة في الحرب على "الارهاب"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-21T12:24:37+0000
المانيا تؤكد أهمية مواصلة دعم البيشمركة في الحرب على "الارهاب"

شفق نيوز/ أفاد اعلام حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة بحث مع السفير الألماني لدى العراق آخر المستجدات السياسية.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغار، موضحاً أنه جرى في اللقاء، بحث سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار، إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات الأخيرة في العراق.

وأوضح البيان، أنه تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم البيشمركة في الحرب على الإرهاب، كذلك تناول اللقاء جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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