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المانيا تنظر بترقب الى "تطور" اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-07T11:27:00+0000
المانيا تنظر بترقب الى "تطور" اقليم كوردستان

شفق نيوز/ زار وفد ألماني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، ادارة گرميان برئاسة القنصل الألماني في اقليم كوردستان، وأكد أن المانيا تراقب التطور الملحوظ في كوردستان.

وقالت ادارة گرميان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وفد دولة ألمانيا زار، اليوم، إدارة گرميان برئاسة كلمينس سيمنتر القنصل العام لألمانيا في اقليم كوردستان.

وأكد الوفد الزائر، بحسب البيان، أن المانيا تنظر بترقب إلى التطور الحاصل في كوردستان، رغم الازمة المالية والاقتصادية والصحية التي تعرض لها الاقليم.

كما أشار  الوفد إلى أن منطقة گرميان عانت كثيراً خلال الفترة الماضية واصبحت معقلاً للمؤنفلين، مؤكداً أن ألمانيا وعن طريق مؤسساتها تعمل على دعم المجتمع والمؤسسات الحكومية فيها.

واشار البيان إلى أن المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري بين خلال حديثه أن حكومة إقليم كوردستان اولت اهتمامها خاصاً بإدارة گرميان منذ عام ٢٠٠٦ واصبحت من ذلك الحين إدارة مستقلة، وقد تم تقديم الخدمات لأهلها بصورة تتلام مع احتياجاتهم.

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