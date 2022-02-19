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المانيا تعرب لنيجيرفان بارزاني استعدادها للتعاون ثقافيا مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T16:54:12+0000
المانيا تعرب لنيجيرفان بارزاني استعدادها للتعاون ثقافيا مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استمرارا للقاءاته على هامش مؤتمر الامن في ميونخ الألمانية، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، وزيرة الدولة الالمانية لشؤون الثقافة والاعلام كلاوديا روت، إذ سلطا الضوء على النشاطات الثقافية الالمانية في اقليم كوردستان وتنمية العلاقات بين الجانبين في هذا المجال.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان روت وفضلا عن تقديم نبذة عن برنامج الحكومة الالمانية في مجال الثقافة، ابدت استعداد بلادها للتعاون في مختلف المجالات الثقافية مع اقليم كوردستان، مشيرة الى مشروع مشترك الماني – فرنسي في قلعة اربيل. 

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته وفضلا عن التعبير عن الشكر والتقدير للمساندة التي تقدمها الحكومة الالمانية والسيدة روت كصديقة للشعب الكوردستاني، قدم نبذة عن اخر التطورات في الاوضاع العراقية واقليم كوردستان.

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