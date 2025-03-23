المالية: تمويل رواتب شهر آذار لموظفي إقليم كوردستان في مراحلها النهائية

شفق نيوز/ ذكرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها وبالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، وصلا الى المراحل النهائية لإطلاق التمويل الخاص لرواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر آذار/مارس الجاري.

وقالت الوزارة الكوردستانية في بيان اليوم، إنه "منذ خمسة أيام، يواصل فريقها الفني عمله في بغداد لاستكمال إجراءات تحويل رواتب هذا الشهر".

وأوضح البيان أن جميع الإجراءات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يتم إيداع تمويل رواتب شهر آذار في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الإقليم قريبًا من قبل وزارة المالية الاتحادية.