"المالية" تكشف سبب تأخر صرف رواتب اقليم كوردستان لشهر نيسان

شفق نيوز/ كشفت عضو في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، يوم الثلاثاء، عن أسباب تأخر إرسال رواتب شهر نيسان/أبريل لحكومة إقليم كردستان.

و قالت معروف، عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على قوائم رواتب شهر نيسان"، دون الإفصاح عن مضمون تلك الملاحظات.

وأضافت أنه من المرجح أن تقوم وزارة المالية العراقية بإيداع رواتب شهر نيسان في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان مع نهاية الأسبوع الجاري.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.