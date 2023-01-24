المالية الكورستانية تصدر تعميما خاصا للصرفيات والايرادات للعام الحالي

شفق نيوز/ اصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تعميما بشأن بالصرفيات والايرادات المالية للعام الحالي 2023 يتم العمل به لحين اقرار قانون الموازنة العامة لهذا العام.

وجاء ذلك في كتاب تعميم موجه من الوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، بالعدد 2 الى جميع الوزارات والدوائر في الإقليم بشأن الصرفيات والايرادات للعام الحالي بهدف العمل به لغاية اقرار قانون الموازنة العامة باقليم كوردستان للعام نفسه.