المالية الكوردستانية: سنوزع الرواتب فور إرسال الأموال اللازمة من بغداد

شفق نيوز/ اكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات الشيخ جناب، اليوم السبت، أن الوزارة ستقوم بتوزيع الرواتب في أسرع وقت ممكن، إذا أرسلت بغداد الأموال، لافتا الى ان بغداد لم ترسل الأموال اللازمة بالكامل بعد، "ونحن نعمل على هذا الموضوع".

وجاء في بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير المالية والاقتصاد أكد أن موظفي الاقليم اعداهم قليلة مقارنة بموظفي العراق، الا انه تم تسييس المسألة، فمثلا قوات الحشد الشعبي تضم اعدادا كبيرة وليس هناك اية معلومات عنها ولا يعرف كيف يتسلمون الرواتب.

وعن واردات الاقليم الداخلية أكد جناب أنه على الرغم من محدودية الإيرادات الداخلية فإنها لا تخصص للرواتب فقط، بل ان قسما منها يخصص للمشاريع والاستثمار.

واضاف جناب إن بغداد تريد وقف تنمية إقليم كوردستان بحجة قانون "الإنفاق الفعلي"، بحجة أن الإقليم أكثر تطوراً ويجب أن يكون هناك توازن في تطور المحافظات العراقية.

وتابع في موضوع الرواتب، بغداد تنوي معاقبة إقليم كوردستان وشعب الإقليم، وليس حزب معين، المشكلة بين إقليم كوردستان والعراق هي مشكلة سياسية وليست مالية واقتصادية؛ مشددا على أنه لا يمكن للعراق أن يمتنع عن دفع رواتب 250 ألف موظف في حكومة إقليم كوردستان لأسباب سياسية".

وقال جناب "سنقوم بتوزيع الرواتب في أسرع وقت ممكن، إذا أرسلت بغداد الأموال، لأن بغداد لم ترسل الأموال اللازمة بالكامل بعد، ونحن نعمل على هذا الموضوع".