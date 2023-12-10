المالية الكوردستانية توقع عقد تسلم قرض بقيمة 250 مليار دينار من مصرف الرافدين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أنها وقعت عقد تسلم 250 مليار دينار عراقي مع مصرف الرافدين، مؤكدة أن المبلغ سيحول قريبا على حساب مصرفي تابع للوزارة في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قامت اليوم الأحد بتوقيع عقد تسلم 250 مليار دينار عراقي كقرض عن طريق مصرف الرافدين، لافتا إلى أنها بانتظار وصول المبلغ قريبا الى الحساب المصرفي التابع للوزارة في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أنها أطلقت قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت الوزارة الاتحادية في بيان اليوم، أنها "أصدرت يوم (أمس) الجمعة الموافق 8/ 12/ 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضا بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة" وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023.

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي من حرص الوزارة في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان ، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".