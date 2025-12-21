المالية الكوردستانية تقرر ارسال 120 مليار دينار الى بغداد غداً

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها ستودع غداً الاثنين 120 مليار دينار للايرادات المالية غير النفطية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في حساب وزارة المالية الاتحادية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في يوم 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تسليمها قوائم رواتب موظفي الاقليم الى الحكومة الاتحادية في بغداد لشهر تشرين الأول الماضي.

وآخر راتب صرفتها الحكومة الاتحادية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين أُودعت مبلغا مقداره 941 مليارا و874 مليون دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي في اربيل.

و بموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم الإيرادات المالية النفطية وغيرالنفطية إلى بغداد، بينما تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير المستحقات المالية للإقليم، ولا سيما الرواتب.