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المالية الكوردستانية تقارن بين ايرادات منفذين مع ايران والالتزام بالتوجيهات الحكومية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-26T12:46:09+0000
المالية الكوردستانية تقارن بين ايرادات منفذين مع ايران والالتزام بالتوجيهات الحكومية

شفق نيوز / اعلنت اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان، عن ارتفاع معدل إيرادات منفذ حاج عمران الحدودي مع ايران وانخفاضه في منفذ باشماخ لأسباب متعددة أبرزها الالتزام بالتوجيهات الحكومية.

و قالت ليزا فلك الدين كاكائي عضو اللجنة المالية في برلمان الإقليم في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك وتابعتها شفق نيوز إن "غرفة تجارة محافظة سنة بشرق كوردستان (في ايران) حذرت من أنه إذا لم تتم استعادة الوضع عند معبر باشماخ الحدودي (الرابط بين محافظة السليمانية وايران)، سيضطر التجار إلى اللجوء إلى المعابر الحدودية الأخرى ، وإنهاء تجارتهم من خلال معبر باشماخ الحدودي". في اشارة الى عامل الروتين واسباب اخرى

وأضافت أن "الزيادة الحاصلة في الإيرادات في حاج عمران تعود الى تنفيذ توصيات رئيس الوزراء والهدف هو إنهاء الاحتكار والروتين على المنافذ الحدودية والعملية مستمرة وناجحة".

وأشارت النائبة الكوردية إلى أن "الزيادة في الإيرادات عند معبر حاج عمران الحدودي هي إحدى إنجازات هذه الحكومة ، وإذا تم تنفيذ التوصيات كما هي ، بالطبع ، ستنتعش الحركات التجارية في باشماخ وتتضاعف الإيرادات".

وبينت كاكائي انه "لا يوجد بلد أو رجل أعمال على استعداد للتجارة مع معبر حدودي لا يمتثل لقرارات وتوصيات حكومته، فالاستقرار وسيادة القانون عاملان مؤثران يبحث عنهما رجال الأعمال"، مردة بالقول إنه "لا ينبغي تحريف حقيقة الأمر من خلال إعطاء أعذار مختلفة".

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