المالية الكوردستانية تعلن تمويل رواتب حزيران

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزراة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تمويل رواتب حزيران للموظفين الكورد، بعد إيداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية.

وبحسب بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه في يوم الاثنين (1 أيلول/سبتمبر 2025)، تم إيداع مبلغ قدره (1,007,352,000,000) تريليون و7 مليارات دينار، كتمويل لرواتب شهر حزيران لموظفي وعمال إقليم كوردستان، في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.