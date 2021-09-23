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المالية الكوردستانية تصدر بيانا حول تدهور الحالة الصحية لوزيرها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T16:13:04+0000
المالية الكوردستانية تصدر بيانا حول تدهور الحالة الصحية لوزيرها

شفق نيوز/اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان الوزير آوات شيخ جناب بصحة جيدة ويمارس مهامه بشكل اعتيادي، نافية الانباء التي تحدثت عن اصابته بوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان عددا من الحسابات والصفحات المقنعة تقوم منذ ايام بشكل منظم بنشر ادعاء يزعم ان الوزير آوات شيخ جناب قد اصيب بوعكة صحية وتم نقله الى المستشفى، مضيفا انها توضح للجميع بان صحة الوزير جيدة جدا ومنهمك في اداء مهام شؤون الوزارة، ونافية كل تلك المزاعم.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد نشرت انباء قبل اعلان جدول رواتب شهر ايلول الجاري، تحدثت فيه عن سوء الوضع الصحي لوزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات الشيخ جناب.

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