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المالية الكوردستانية تزف بشرى توزيع رواتب تشرين الاول

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T17:58:45+0000
المالية الكوردستانية تزف بشرى توزيع رواتب تشرين الاول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن جدول توزيع رواتب شهر تشرين الاول لعدد من الوزارات والهيئات الاخرى يوم غد الاربعاء.

ووفقاً لجدول نشرته الوزارة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأن يوم غد الاربعاء سيشهد توزيع رواتب شهر تشرين الاول الماضي، لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتية:

وزارة الكهرباء ، وزارة الزراعة ومصادر المياه ، وزارة الثقافة والشباب ، وزارة الاعمار والاسكان ، رئاسة الاقليم ، رئاسة برلمان كوردستان ، رئاسة مجلس وزراء الاقليم ، تقاعد البيشمركة.

وأوضحت الوزارة أنها ستوزع يوم الخميس المقبل الموافق 17 كانون الاول الجاري رواتب المتقاعدين المدنيين.

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