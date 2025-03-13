المالية الكوردستانية تزف البشرى لذوي الشهداء والمؤنفلين: موعدكم الأحد

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان، يوم الخميس، عن موعد صرف رواتب شهر شباط لذوي الشهداء والمؤنفلين، مؤكدة اتخاذ إجراءات خاصة لضمان استلامها لمن يتعذر عليهم الحضور بسبب مشاركتهم في إحياء ذكرى قصف حلبجة الكيماوي.

وقالت المديرية العامة للمحاسبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الأحد المقبل، سيشهد توزيع رواتب شهر شباط لذوي الشهداء والمؤنفلين وفق الجدول المعلن سابقًا".

وأضافت أن "الذين لن يتمكنوا من استلام رواتبهم في هذا اليوم بسبب مشاركتهم في فعاليات ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة، يمكنهم التوجه إلى البنوك في الأيام التالية لاستلام مستحقاتهم دون أي عوائق".

وشددت الوزارة على أن "جميع البنوك التابعة لها ستبقى في خدمة ذوي الشهداء والمؤنفلين، لضمان استلام رواتبهم بسهولة ودون أي تأخير".

ويأتي هذا الإعلان في ظل الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية في 16 آذار 1988، وهو الحدث الذي راح ضحيته آلاف المدنيين الأبرياء، وتشهد هذه المناسبة سنويًا فعاليات رسمية وشعبية تخليدًا لذكرى الضحايا.

وكانت قائممقامية حلبجة، قد أعلنت عن استغربها اليوم عن اعلان رواتب ذوي الشهداء في يوم الأحد الذي يوافق الذكرى السنوية لفاجعة قصف حلبجة، والتي عادة ما ينشغل فيها الأهالي بالمراسيم.