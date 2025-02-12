المالية الكوردستانية تحول نحو 52 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن تحويل نحو 52 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تحويل حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لشهر شباط/ فبراير الجاري، والبالغة 51 ملياراً و895 مليوناً و457 ألفاً و877 ديناراً.

وأضافت أنه تم إيداع هذا المبلغ بشكل نقدي في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وذلك عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.