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المالية الكوردستانية تتعهد: سيكون قانون الاصلاح ملزماً لجميع الدرجات والمناصب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-07T14:14:20+0000
المالية الكوردستانية تتعهد: سيكون قانون الاصلاح ملزماً لجميع الدرجات والمناصب

شفق نيوز/ اكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإصلاح يفرق بين درجة ومنصب وهو قانون ملزم للجميع، متعهدا أن يكون القانون مظلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجاء في بيان للوزير آوات شيخ جناب، ورد لوكالة شفق نيوز، انه زار رفقة رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، المديرية العامة للتقاعد في الاقليم، لافتا الى انه اجتمع خلال اللقاء مع نائب مدير تقاعد كوردستان وناقش معه بشكل مفصل عملية مراجعة احالة الدرجات الخاصة الى التقاعد.

واضاف البيان ان شيخ جناب أشار خلال الاجتماع الى ان قانون الاصلاح لا يفرق بين اية درجة ومنصب، مشددا ان على الجميع الالتزام بقانون الإصلاح.

واشار البيان الى أن الوزير تعهد ان يساند أعمال المديرية من اجل تنفيذ قانون الإصلاح ليكون مظلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

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