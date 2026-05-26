المالية الكوردستانية: بغداد اقتطعت 80 مليار دينار والتمويل لا يكفي لسد الرواتب

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها أودعت مبلغ 50 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية كدفعة من نصف الإيرادات غير النفطية لشهر أيار، مؤكدة أن بغداد أرسلت تمويلاً أقل من المبلغ المطلوب لتغطية رواتب موظفي الإقليم بأكثر من 80 مليار دينار.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن حكومة الإقليم أرسلت، نهاية الأسبوع الماضي، قائمة رواتب شهر أيار وتقرير ميزان المراجعة لشهر نيسان إلى وزارة المالية الاتحادية، مشيرة إلى أنها قامت صباح الاثنين، بموجب كتاب رسمي، بإيداع مبلغ 50 مليار دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، رغم أن الشهر لم ينتهِ بعد.

وأضافت أن "هذا الإجراء غير مسبوق في أي نظام محاسبي"، موضحة أن "بغداد طلبت نصف الإيرادات غير النفطية لشهر أيار قبل انتهاء الشهر بستة أيام، إلا أن حكومة الإقليم استجابت من أجل قطع الطريق أمام أي ذرائع"، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة، إلى أن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 890 ملياراً و502 مليون دينار فقط، من أصل أكثر من 970 مليار دينار تمثل إجمالي تمويل رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في الإقليم، ما يعني وجود نقص يتجاوز 80 مليار دينار".

وأكدت الوزارة: "على الرغم من عطلة الدوام الرسمي، وجهنا جميع البنوك والخزائن والمديريات بالبدء بصرف الرواتب فور استلام الأموال من البنك المركزي العراقي ونقلها إلى المصارف الأهلية ضمن مشروع حسابي والمحافظات والإدارات المستقلة".

وأوضحت أن "توزيع الرواتب سيبدأ بعد إعلان الجدول الخاص بها، وسيستمر خلال أيام عيد الأضحى أيضاً، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، سواء نقداً أو عبر مشروع حسابي"، داعية الوزارة الموظفين الذين يتسلمون رواتبهم نقداً إلى "مراجعة المصارف ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، فيما يمكن للمشمولين بمشروع حسابي سحب رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر".

وختمت الوزارة، بيانها بالتأكيد على أنها "قررت سد العجز الحاصل في الرواتب عن طريق الاقتراض، لضمان صرف مستحقات جميع الموظفين قبل حلول العيد وعدم تأخرها".

