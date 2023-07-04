المالية الكوردستانية: استقطاع خُمس راتب كفيل المقترض من المصارف الحكومية بدلا من الراتب كله

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم تسهيلات للمقترضين لسلف العقار والاسكان والزواج وكافليهم لاعادة ما تراكم عليهم من ديون.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن التعليمات المالية رقم 9 لسنة 2023 الخاص باسترداد اقساط سلف الزواج والعقار والاسكان من الكفيل، ان منح القروض واستردادها يتم وفقا للقانون العراقي وفي السنوات السابقة راعت حكومة الاقليم ووزارة المالية وجود الازمة المالية وقدمت تسهيلات كثيرة لالية اعادة القروض واصدرت العديد من الاعفاءات الكاملة من العقوبات المتراكمة بقرارات من مجلس الوزراء وكذلك تخفيضها بنسبة 15%.

واضاف البيان ان التعليمات المذكورة في الاساس جاءت لتسهيل امور المديونين والكفلاء وبدلا من قطع جميع رواتب الكفلاء ستقوم من الان فصاعدا باستقطاع 1/5 من الراتب الشهري اذا لم يكن المديون على استعداد لاعادة مبلغ الدين المتراكم خلال مدة شهرين، مبينا ان هذا الاستقطاع سيتم وفقا للقانون وقرار المحكمة وتشمل فقط الموظفين الذين تكفلوا احد المواطنين لثلاثة انواع من القروض الا وهي العقار والاسكان والزواج.

واشار البيان الى انه وفقا للتعليمات فان صاحب القرض لم يجبر على اعادته خلال مدة شهرين فاذا لم يستطع ارجاع الدين خلال تلك المدة فبامكانه الاتفاق مع كفيله بارجاع المبلغ المستقطع منه شهريا من راتبه.

واوضح البيان انه ليس هناك اية تغييرات اساسية على صيغة استعادة الديون وان الكفيل هو من اختار بنفسه هذا الالتزام، منوها الى ان وزارة المالية والمصارف المتخصصة تقوم وفقا للقانون ليس لها اية صلاحية بتقديم اعفاءات لمبالغ القروض.