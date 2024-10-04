المالية الاتحادية: رواتب موظفي كوردستان لشهر أيلول ستصرف قريباً

شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية الاتحادية، يوم الجمعة، استمرارها بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، في حين كشفت عن صرف رواتب شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في الأيام القليلة المقبلة.

وقال وكيل وزير المالية الاتحادي مسعود حيدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على قرار مجلس الوزراء العراقي، ستستمر وزارة المالية العراقية في دفع الرواتب غير المدفوعة ودفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان مثل جميع الموظفين في العراق".

وتابع حيدر: "ستقوم كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بتسوية أي ملاحظات حتى نهاية عام 2024"، مبيناً أنه "سيتم صرف باقي رواتب الشهر التاسع لعام 2024 خلال الأيام القليلة القادمة".

ورجحت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ديلان غفور، يوم الأربعاء، بأن تمول الحكومة الاتحادية رواتب شهر أيلول/سبتمبر الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان الأسبوع المقبل.

وقالت غفور في تصريح للصحفيين عقب استضافة اللجنة وزيرة المالية طيف سامي، إنه "بالتأكيد ستصل رواتب شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بيد الموظفين في إقليم كوردستان الأسبوع المقبل"، مضيفة أنه "لن تكون هناك مشاكل أخرى بشأن الرواتب في الأشهر المقبلة".