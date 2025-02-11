المالية الاتحادية تطلب تنفيذ 3 نقاط لتمويل رواتب اقليم كوردستان.. وثيقة

شفق نيوز/ طلبت وزارة المالية الاتحادية، يوم الثلاثاء، من حكومة إقليم كوردستان إرسال معلومات الموظفين والمتقاعدين، وفقا للآلية التي وضعتها المحكمة العليا وتحويل الإيرادات غير النفطية، بغية صرف الرواتب.

وجاء في كتاب صادر عن الوزارة، وموجه إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تزويدنا بكتب تمويل رواتب شهر كانون الثاني 2025 لموظفي الإقليم، وإكمال إرسال بيانات توطين موظفي الإقليم وفقا للآلية التي وضعتها المحكمة الاتحادية".

وفيه أيضا "تحويل الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني 2025، في حساب الوزارة لدى البنك العراقي".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، أعلنت يوم أمس، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين.

وقضية دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان كانت من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث كانت هناك صعوبة في تطبيق القانون الخاص بتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخر دفع المستحقات لفترات طويلة. لكن الجهود الأخيرة بين الجانبين تبشر بحل قريب لهذه الأزمة، مع التزام الجانبين بتطبيق القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين ويحسن الوضع المالي للمنطقة.