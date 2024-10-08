المالية الاتحادية ترسل رواتب إقليم كوردستان لشهر أيلول وبرلماني يؤكد وصولها

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية الاتحادية العراقية ستقوم بتحويل مستحقات رواتب شهر أيلول/سبتمبر الماضي لموظفي إقليم كوردستان من بغداد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرا الى انه سيتم صرفها فور وصول المبلغ.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية في العراق أنهيا عملية تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيلول، ومن المتوقع أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال هذا الأسبوع.

وأفاد المصدر أنه بعد تسلم الحكومة في إقليم كوردستان للمبالغ المالية من بغداد، ستقوم بدورها، بالتعاون مع الإيرادات الداخلية للإقليم، بالبدء في توزيع رواتب الموظفين.

في غضون ذلك صرّح عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، كاروان ميرويس، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن وزارة المالية العراقية قامت بتحويل مبلغ يقدر بتريليون دينار إلى وزارة مالية إقليم كوردستان.

ووفقا لميرويس، فإن هذا المبلغ مخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين لشهر أيلول.

ويشهد ملف الرواتب في إقليم كوردستان توترات مستمرة بسبب تأخر إرسال المستحقات المالية من بغداد، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل توزيع الرواتب على الموظفين.

وقد تم التوصل إلى اتفاقيات سابقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان استمرار الرواتب، إلا أن التأخير في إرسال المستحقات يظل مصدر قلق دائم للموظفين في الإقليم.