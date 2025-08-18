الليلة.. وفد حكومي من أربيل يتوجه إلى بغداد بشأن رواتب الموظفين

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر مطلع في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، بأن وفداً حكومياً من الإقليم سيتوجه الليلة إلى العاصمة بغداد، لبحث ملف رواتب موظفي كوردستان لشهر حزيران/ يونيو الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الوفد يضم رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير المجلس أمانج رحيم، إلى جانب ثمانية مديرين عامين.

ومن المقرر أن يصل الوفد إلى بغداد عند الساعة 12 ليلاً، على أن يبدأ صباح يوم غد الثلاثاء اجتماعاته مع الجهات العراقية المعنية لمناقشة آلية صرف الرواتب وتنسيق الإجراءات المالية.