"اللوحات تجمعنا" في السليمانية بمشاركة فنانين عرب

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، يوم الاثنين، انطلاق فعاليات مهرجان السليمانية الثاني للفن التشكيلي تحت شعار "اللوحات تجمعنا"، بتنظيم من رابطة ضوء القمر للثقافة والفنون والإعلام.

وشارك في المهرجان عدد كبير من الفنانين التشكيليين من مختلف المحافظات العراقية، إلى جانب مشاركة فنانين من دول عربية مثل مصر، الأردن، الجزائر، وسوريا، مما يعزز التبادل الثقافي والفني بين الدول العربية والعراق.

وفي حديث خاص لوكالة شفق نيوز، أكدت منال العزاوي، رئيسة المهرجان، أن الحدث يهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والفني في العراق والعالم العربي، حيث يُعد منصة للتواصل بين الفنانين وتبادل الخبرات الفنية، ويعكس عمق التفاعل الثقافي بين مختلف الشعوب.

100 لوحة لـ50 فناناً

شارك في المهرجان نحو 50 فنانًا قدموا ما يزيد على 100 لوحة، بواقع لوحتين لكل فنان، وأكدت منال العزاوي ان الأعمال الفنية تنوعت ما بين المدارس الفنية المختلفة، حيث شملت لوحات واقعية، تعبيرية، وتجريدية، لتقديم نظرة متنوعة حول موضوعات متباينة. تم عرض الأعمال في قاعة فندق داره في السليمانية، واستقبلت مجموعة من الشخصيات الفنية والثقافية البارزة التي أعربت عن إعجابها بالأعمال المقدمة.

موضوعات اللوحات، عكست بيئات متعددة من الطبيعة والمرأة والطفل إلى الشناشيل البغدادية وغيرها من العناصر التراثية التي استوحاها الفنانون من مجتمعاتهم، حسب رئيسة رابطة ضوء القمر، والتي أشارت الى ان هذا التنوع الفني أضفى طابعًا فريدًا على المهرجان، حيث جمع بين الأصالة والحداثة في الأعمال المقدمة.

دعم وتنظيم المهرجان

ولفتت العزاوي، إلى أن رابطة ضوء القمر للثقافة والفنون والإعلام قامت بتنظيم المهرجان بشكل مستقل دون تلقي أي دعم حكومي أو حزبي، مما يؤكد حرص الرابطة على تقديم حدث فني مستقل ومتميز، وأوضحت أن هذا المهرجان يُعد النسخة الرابعة التي تنظمها الرابطة، حيث أقيمت النسخ السابقة في السليمانية، أربيل، وإسطنبول، لتعود هذه النسخة مجددًا إلى السليمانية.

وبينت ان المهرجان تم افتتاحه من قبل قائمقام السليمانية أوات محمد بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الفنية والثقافية البارزة في المدينة.

وشهد الحدث حضورًا لافتًا من جمهور واسع، ما يعكس اهتمام المواطنين والسياح بالفن التشكيلي، ويعزز مكانة السليمانية كوجهة ثقافية وفنية بارزة في المنطقة.

يستمر 3 أيام

وبحسب العزاوي، تستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام في قاعة داوه، مما يتيح فرصة أكبر للجمهور، سواء من داخل المدينة أو من السياح، للاطلاع على الأعمال الفنية والمشاركة في هذا الحدث الثقافي. ويعتبر هذا المهرجان فرصة لتعزيز الحوار الفني والتبادل الثقافي بين الدول، وإبراز التنوع الفني الذي يزخر به العالم العربي.

ويأتي مهرجان السليمانية الثاني للفن التشكيلي ضمن سلسلة من المهرجانات والفعاليات الفنية التي تشهدها السليمانية، بهدف دعم الفن والفنانين التشكيليين في العراق والمنطقة و المدينة، التي تُعد مركزًا ثقافيًا هامًا في إقليم كردستان العراق، استضافت العديد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تسهم في إحياء المشهد الثقافي والفني في الإقليم.

ومع تزايد الاهتمام بالفن التشكيلي كوسيلة تعبيرية وثقافية، يتيح المهرجان للفنانين فرصة عرض أعمالهم والتواصل مع جمهور أوسع، ويأتي المهرجان في وقت تشهد فيه السليمانية إقبالاً متزايدًا من السياح العرب، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من الحضور، ما يعزز من فرص الترويج للفن التشكيلي العراقي على الصعيدين المحلي والإقليمي.