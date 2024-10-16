اللجنة الأمنية لانتخابات برلمان كوردستان توجه دعوة للناخبين

شفق نيوز/ دعت اللجنة الأمنية المشرفة على انتخابات برلمان إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الناخبين إلى عدم إحضار هواتفهم أو كاميرات إلى المراكز الانتخابية أثناء الاقتراع.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال يوم الاقتراع الخاص والعام يرجى عدم إحضار الهواتف النقالة والكاميرات من قبل الناخبين إلى داخل المراكز الانتخابية، وسيقوم الحراس الأمنيون في تلك المراكز سيقومون بسحبها ومنع إدخالها".

ومن المقرر انطلاق انتخابات برلمان إقليم كوردستان للدورة السادسة في 20 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حيث يسبقها التصويت الخاص في 18 من نفس الشهر.

ودخلت الأحزاب السياسية والمرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، مرحلة "الصمت الانتخابي" قبيل انطلاق عملية الاقتراع.