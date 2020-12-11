اللجنة الأمنية بالسليمانية تحذر من التظاهر دون "موافقة" وتلوح بفرض "عقوبات شديدة" على المخالفين

شفق نيوز/ أعربت اللجنة الامنية العليا في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، عن اسفها لخروج تظاهرات غير مرخصة، فيما اتهمت "اشخاص" بالوقوف وراء هذه التظاهرات "غير القانونية".

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه لأمر مؤسف خروج تظاهرات دون موافقات أمنية، بالرغم من تحذيرنا في بيان سابق من خروج التظاهرات بدون موافقات وتعتبر غير قانونية، مشيرة إلى أن ما حصل اليوم هي خروج التظاهرات لمصلحة أشخاص معينين.

وأكدت اللجنة أن "الفوضى والتخريب خط احمرفي السليمانية ونحمل المسؤولين تبعة هذا الأمر بعقوبات شديدة".

وأشار البيان إلى أن "القوات الامنية حدثت خططها للحفاظ على أمن وسلامة المدينة"، لافتا إلى أن "حملة الاعتقالات سوف تستمر للأشخاص الذين لهم دور في تأجيج التظاهر والخارجين عن القانون وخرقة ومن له سبب في الضرر العام".

وشدد البيان على القنوات الاعلامية على ان يكونوا مسؤولين في نشر الأخبار وتغطيتها بصورة واقعية وعدم التشهير والتحريض، ولوحت اللجنة بمحاسبة "أية قناة او موقع اعلامي وصحفي إذا كان خلاف الأمر".

ومنذ أكثر من أسبوع تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وإدارتا منطقتي "كرميان"، و"رابرين" تظاهرات غاضبة على تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي في الإقليم جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا مع قطع الحكومة الاتحادية في بغداد حصة كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.

ورافقت الاحتجاجات أعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على إثرها عدد من الأشخاص ضحايا واصيب اخرون بجروح بينهم عناصر أمن.