اللجنة النيابية لتقصي أزمة "العقود الزراعية" بكركوك توجه رسالة الى الأجهزة الأمنية

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة تقصي الحقائق عن مشاكل العقود الزراعية في كركوك النيابية ناصر هركي، يوم الاثنين، بإبعاد الجيش والأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في المشكلة.

وقال هركي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "اجتمعنا اليوم في كركوك لمعرفة من هم اصحاب الحق ومن يريد ان يستحوذ على الاراضي، ولن ننحاز إلى طرف على حساب آخر".

وتابع "نحن مع ارجاع الحقوق الى اهلها، ولن نسمح بالاستحواذ على الاراضي بقوة السلاح"، مشيرا إلى أن "استقرار كركوك في غاية الاهمية للعراق ككل". ودعا هركي إلى "تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي"، داعيا الجيش والأجهزة الأمنية الاخرى إلى عدم التدخل في مشكلة العقود الزراعية في كركوك".

وطالب فلاحو كركوك من المكون الكوردي، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية بتطبيق القانون وارجاع اراضٍ استولى عليها عرب في زمن النظام السابق.

يشار الى انه تم تشكيل لجنة من جميع الاطراف محافظة كركوك والقيادات الامنية واعضاء من البرلمان العراقي من الطرفين الكوردي والعربي لحل مشكلة الاراضي الزراعية المتنازع عليها في قرية بلكانة وقضاء داقوق.

وسوف تستمع اللجنة للطرفين واخذ الاوراق الثبوتية للمدعين بشرعية عائدية الارض والنظر بها خصوصاً تلك التي بتت فيها المحكمة الاتحادية.