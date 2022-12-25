اللجنة المالية ببرلمان كوردستان: واردات الاقليم للشهر الجاري تجاوزت التريليون دينار

شفق نيوز/ اعلن عضو اللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان عمر كَولبى، يوم الاحد، عن حجم واردات الاقليم لشهر كانون الاول 2022، مؤكداً من عدم وجود مبرر لتأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام للشهر الجاري.

وقال كَولبى خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "قيمة صادرات نفط الاقليم وبعد استقطاع استحقاقات الشركات النفطية بلغت 464 مليون دولار أي ما يعادل 700 مليار دينار عراقي، بسعر 80 دولاراً للبرميل الواحد".

أما عن واردات الاقليم الداخلية وفقا لبيانات حكومية رسمية، فقد بلغت "واردات الكمارك 200 مليار دينار، والضرائب 60 مليار دينار، والرسوم 200 مليار دينار، فيما كانت قيمة مساعدات قوات التحالف لقوات البيشمركة 26 مليار دينار، ما يعني أن قيمة الواردات غير النفطية 486 مليار دينار لشهر كانون الاول الجاري، بالتالي إجمالي الواردات النفطية وغير النفطية نحو تريليوناً و186 مليار دينار عراقي".

وحول كمية الأموال الواجب توفرها لتوزيع رواتب شهر كانون الاول، اكد كَولبى انه "وفقا للتصريحات الحكومية فإن الاقليم بحاجة إلى 910 مليارات دينار شهريا اضافة الى قرابة 100 مليار دينار لمصاريف الوزارات وهذا يعني ان الاقليم لديه فائض نحو 176 مليارا".

وحمّل عضو اللجنة المالية، حكومة الإقليم أسباب تأخير صرف رواتب شهر كانون الأول الجاري، مؤكداً أن "عدم صرف الرواتب سيتسبب بانعكاسات سيئة على واقع المواطن وكذلك على واقع السوق الذي بات ينتظر شهريا قرابة 900 مليار دينار".

وأوضح انه "يوجد قرابة 27 ألف موظف يعملون بصفة عقود مؤقتة، وكذلك 27 ألف محاضر مجاني، واكثر من 600 الف مواطن عاطل عن العمل بينهم 400 ألف شاب تتراوح اعمارهم من 18 الى 22 عاماً".

واختتم عمر كَولبى حديثه بالقول "يوجد في الإقليم قرابة 90 الف متقاعد رواتبهم لا تتجاوز 300 الف دينار شهرياً، كما ان المحاضرين المجانيين لم يتسلموا رواتب شهريّ تشرين الثاني وكانون الاول".