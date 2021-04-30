إقليم كوردستان يحظر حركة التنقل بين محافظاته في أيام العيد ويستأنف الدوام بالمدارس

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الجمعة حظر حركة التنقل بين مناطق ومدن محافظات الإقليم خلال أيام عيد الفطر فيما اعلنت عن استئناف الدوام في المدارس والمعاهد التعليمية بعد عطلة العيد.

وأشارت اللجنة في بيان صادر عن وزارة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إلى فتح أبواب المدارس والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية بعد عيد الفطر، وبعد تقييم للوضع الصحي ومدى تأثير فيروس كورونا.

ونوه البيان إلى حظر حركة التنقل في المحافظات كافة (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة)، والإدارات المستقلة (رابرين، وكرميان) والوحدات الإدارية كافة من الساعة (12:00) اللية الأخيرة لشهر رمضان ولغاية الساعة (12:00) من ليلة اليوم الثالث من عيد الفطر.

تتمة..