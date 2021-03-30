سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
اللجنة العليا في إقليم كوردستان: لم نصل إلى مرحلة إنهاء العام الدراسي
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-03-30T12:45:25+0000
اللجنة العليا في إقليم كوردستان: لم نصل إلى مرحلة إنهاء العام الدراسي
related
محافظ أربيل يأمل من اللجنة العليا "ألّا تتخذ قراراَ يثقل كاهل" السكان
Date: 2021-03-03 10:08:31
كوردستان تقرر تعطيل الدوام أيام الخميس وتفرض حظرا مع باقي العراق ثلاثة أيام بالاسبوع
Date: 2021-03-30 12:09:33
كوردستان تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا
Date: 2020-03-12 17:49:53
البيشمركة تنتشر في مواقع جديدة عند حدود قضاء كفري
Date: 2020-02-29 23:01:29
بالصور.. طبيعة كوردستان الساحرة تتحدى كورونا
Date: 2020-03-06 18:43:16
كهرباء كوردستان تصدر قراراً يصب في مصلحة الوحدات الادارية
Date: 2020-02-20 18:24:03
صحفيون ومثقفون يوجهون رسالة لمجلس القضاء في كوردستان
Date: 2019-12-03 19:03:19
اربيل وموسكو يوقعان مذكرة تفاهم تجارية استثمارية
Date: 2019-09-15 18:09:00
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.