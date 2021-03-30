اللجنة العليا في إقليم كوردستان: لم نصل إلى مرحلة إنهاء العام الدراسي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T12:45:25+0000

اللجنة العليا في إقليم كوردستان: لم نصل إلى مرحلة إنهاء العام الدراسي

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