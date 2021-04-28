سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اللجنة العليا في إقليم كوردستان تجتمع لحسم مسألة استئناف الدوام بالمدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T08:27:41+0000
اللجنة العليا في إقليم كوردستان تجتمع لحسم مسألة استئناف الدوام بالمدارس

شفق نيوز/ تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إجتماعاً لحسم مسألة استئناف الدوام في المدارس من عدمه.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة ستبحث هذه المسألة في اجتماع اليوم، وإنها ستتخذ قرارها حول استئناف الدوام بالمدارس وفقا لتقرير وزارة الصحة في الإقليم.

وأضاف أن مجلس الوزراء في اقليم كوردستان سيجتمع اليوم ايضا، وسيبحث عددا من المسائل بينها موازنة الإقليم .

و أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء ان اللجنة العليا ستجتمع قريبا للبت في مسألة إعادة الدوام في المدارس.

related

محافظ أربيل يأمل من اللجنة العليا "ألّا تتخذ قراراَ يثقل كاهل" السكان

Date: 2021-03-03 10:08:31
محافظ أربيل يأمل من اللجنة العليا "ألّا تتخذ قراراَ يثقل كاهل" السكان

اللجنة العليا في كوردستان تقترح فرض حظر جزئي بين محافظات الإقليم (تصحيح)

Date: 2021-04-07 11:26:18
اللجنة العليا في كوردستان تقترح فرض حظر جزئي بين محافظات الإقليم (تصحيح)

إلغاء احتفالات نوروز في كوردستان.. وهذه هي نصائح الداخلية

Date: 2020-02-26 21:45:20
إلغاء احتفالات نوروز في كوردستان.. وهذه هي نصائح الداخلية

كورونا يعاود الارتفاع بكوردستان: 3 وفيات و541 اصابة جديدة

Date: 2021-03-17 13:48:12
كورونا يعاود الارتفاع بكوردستان: 3 وفيات و541 اصابة جديدة

صحة كوردستان: الوضع حرج للغاية والمستشفيات امتلأت بمصابي كورونا

Date: 2020-11-04 12:52:18
صحة كوردستان: الوضع حرج للغاية والمستشفيات امتلأت بمصابي كورونا

تراجع كبير بعدد إصابات كورونا في إقليم كوردستان بتسجيل 513 حالة جديدة

Date: 2021-04-24 11:01:49
تراجع كبير بعدد إصابات كورونا في إقليم كوردستان بتسجيل 513 حالة جديدة

أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه

Date: 2020-03-05 21:56:34
أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه

كوردستان تلغي مراسيم إحياء ذكرى الأنفال بسبب كورونا

Date: 2020-07-30 13:04:30
كوردستان تلغي مراسيم إحياء ذكرى الأنفال بسبب كورونا