اللجنة العليا في إقليم كوردستان تجتمع لحسم مسألة استئناف الدوام بالمدارس

شفق نيوز/ تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إجتماعاً لحسم مسألة استئناف الدوام في المدارس من عدمه.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة ستبحث هذه المسألة في اجتماع اليوم، وإنها ستتخذ قرارها حول استئناف الدوام بالمدارس وفقا لتقرير وزارة الصحة في الإقليم.

وأضاف أن مجلس الوزراء في اقليم كوردستان سيجتمع اليوم ايضا، وسيبحث عددا من المسائل بينها موازنة الإقليم .

و أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء ان اللجنة العليا ستجتمع قريبا للبت في مسألة إعادة الدوام في المدارس.