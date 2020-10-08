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اللجنة العليا في اقليم كوردستان تجتمع وإعادة فرض قيود كورونا على طاولتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T08:38:47+0000
اللجنة العليا في اقليم كوردستان تجتمع وإعادة فرض قيود كورونا على طاولتها

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن تقديم وزيرها سامان البرزنجي طلبا لعقد اجتماع للجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح آسو حويزي لوكالة شفق نيوز، ان البرزنجي طلب عقد اجتماع للجنة العليا الاسبوع المقبل لكن لم يطلب بإعادة فرض حظر التجوال مرة اخرى.

واضاف ان "كل الأمور ستناقش في الاجتماع المقبل، ووقتها سيقررون، ولكن ربما اعادة تشديد الاجراءات الوقائية".

واردف المتحدث باسم الوزارة بالقول ان "هناك تراخيا في الاجراءات، والناس لايلتزمون بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، واعداد الاصابات في تزايد مستمر".

ودعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك يوم الجمعة الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن تلقيها مقترحا لإعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى في مناطق ومدن الاقليم جراء ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا.

وعبرت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن رفضها لإعادة فرض حظر التجوال في المحافظة او باقي مناطق إقليم كوردستان.

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