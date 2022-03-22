اللتر فوق 1000 دينار .. تدنٍ بدرجات الحرارة يرفع أسعار النفط الأبيض في السليمانية

شفق نيوز/ جاءت أزمة أسعار الوقود في السليمانية، لتضيف مزيدا من الأعباء على المواطنين، خلال اليومين الماضيين وبسبب انخفاض بسيط في درجات الحرارة ارتفعت أسعار مادة النفط الابيض في السليمانية بشكل غير مسبوق، ومعها باتت معيشة السكان صعبة.

ووصل سعر صفيحة النفط الأبيض سعة 20 لترا إلى 20 ألف دينار ما يعادل ضعف ما كان عليه في آذار الماضي.

ويقول محمد وهو مواطن من أهالي السليمانية في حديثه لوكالة شفق نيوز إنه "لم يعد بمقدورنا العيش وسط هذا الكم الهائل من الأزمات، فكلما حاولنا التكيف مكرهين مع أزمة معينة حتى تليها أخرى"،

ويضيف أن "ارتفاع أسعار الوقود بهذا الشكل الكبير وبنسبة فاقت 100 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية من المؤكد أنه سينعكس هذا على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي ضاعفت سوء الحياة المعيشية لآلاف العراقيين".

وتابع محمد بالقول "عادة ما يقترن سعر الوقود بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فكلما ارتفع سعر البنزين والنفط، ارتفعت أسعار السلع بشكل مباشر وارتفعت معها أجور المواصلات، ما ضاعف معاناة الناس".

بدوره يوضح كامران احمد أن "أسباب التدهور الكارثي في الجانب الاقتصادي، تعود إلى الممارسات الخاطئة وفشل التعاطي مع الملف الاقتصادي في العديد من النواحي، كتبديد الموارد وعدم ترشيد النفقات وتجميد عمل المؤسسات والوحدات الاقتصادية".

ويعاني السكان في محافظة السليمانية من عدة ازمات كلها اثرت بشكل كبير على حياته اليومية، وفقا لمراسل وكالتنا.