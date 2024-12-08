اللاجئون السوريون في اربيل يحتفلون بسقوط نظام الأسد .. صوروفيديو

شفق نيوز/ تجمع العشرات من اللاجئين السوريين، اليوم الأحد، في ساحة "قلعة أربيل" التاريخية وسط عاصمة إقليم كوردستان، للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

ورفع المحتفلون علم المعارضة السورية، مرددين الأهازيج الشعبية السورية التي تعكس فرحتهم بهذا الحدث.

وقد وثقت عدسة وكالة شفق نيوز مشاهد التظاهرة التي اجتاحت محيط القلعة والشوارع المحيطة بها، حيث بدت الأجواء مليئة بالحماس والعاطفة، في تعبير عن تضامنهم مع تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتغيير.

ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في محافظة أربيل، بما في ذلك المدينة والمخيمات التابعة لها، بحوالي 122,666 لاجئاً، يعيش منهم 92,740 في أربيل وضواحيها خارج المخيمات، بينما يتوزع البقية بين المخيمات المختلفة مثل مخيم داراشكران، قوشتبة، كوركوسك، وباصرمة.

ودخلت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الأحد، العاصمة دمشق واذاعت البيان رقم (1) عبر التلفزيون الرسمي، معلنة بذلك انتهاء حقبة نظام الأسد "المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".